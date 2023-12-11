В Госдуме предложили ограничить катания на тюбингах специальными местами

Депутат Буцкая предложила ограничить катания на тюбингах специальными местами
Катание не тюбингах стоит сделать доступным только в рамках аттракционов. С таким предложением выступила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, сообщает «Парламентская газета».
Депутат намерена обратиться в Росстандарт с просьбой урегулировать эксплуатацию так популярных у детей «ватрушек», а также запросить у Минздрава статистику по травмам, которые дети получают, катаясь на тюбингах. По мнению Буцкой, «ватрушки» должны быть доступны только на специальных аттракционах, где все будет организовано для безопасного катания.
«Тюбинги абсолютно неуправляемы. Отсюда и все катастрофы, еще зима не успела начаться, а случаи травм у детей, да и взрослых — каждый день», — подчеркнула парламентарий.