В Госдуме предложили ограничить катания на тюбингах специальными местами

Катание не тюбингах стоит сделать доступным только в рамках аттракционов. С таким предложением выступила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая , сообщает «Парламентская газета».

Депутат намерена обратиться в Росстандарт с просьбой урегулировать эксплуатацию так популярных у детей «ватрушек», а также запросить у Минздрава статистику по травмам, которые дети получают, катаясь на тюбингах. По мнению Буцкой, «ватрушки» должны быть доступны только на специальных аттракционах, где все будет организовано для безопасного катания.