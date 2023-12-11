Быков* признался, что готов отправлять деньги ВСУ
Писатель Дмитрий Быков* (признан в России иностранным агентом) в ходе разговора с пранкерами Вованом и Лесусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) признался, что готов отправлять деньги Вооруженным силам Украины (ВСУ). Новый розыгрыш они опубликовали в Telegram-канале.
Пранкеры позвонили писателю и представились главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Они обсудили его новую книгу о Владимире Зеленском. Быков* пообещал, что после того, как ее переведут на украинский, он отправит все вырученные деньги на дроны для ВСУ. Кроме того, писатель считает, что Украина сможет захватить Мариуполь и не против, если квадрокоптеры будут применять против российских солдат.
«Конечно, мне обидно, когда убивают русских, но претензий к вам у меня нет, как у меня нет претензий к Израилю насчет Газы», — заявил он.
Быков* также заявил, что «счел бы за честь» получение украинского гражданства, однако отказался от предложения, поскольку в 2024 году должен получить паспорт США. При этом он уверен, что в будущем обязательно вернется в Россию.
*Признан иноагентом на территории РФ