Быков* признался, что готов отправлять деньги ВСУ

Писатель Дмитрий Быков* (признан в России иностранным агентом) в ходе разговора с пранкерами Вованом и Лесусом ( Владимир Кузнецов и Алексей Столяров ) признался, что готов отправлять деньги Вооруженным силам Украины (ВСУ). Новый розыгрыш они опубликовали в Telegram-канале.

Пранкеры позвонили писателю и представились главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Они обсудили его новую книгу о Владимире Зеленском. Быков* пообещал, что после того, как ее переведут на украинский, он отправит все вырученные деньги на дроны для ВСУ. Кроме того, писатель считает, что Украина сможет захватить Мариуполь и не против, если квадрокоптеры будут применять против российских солдат.