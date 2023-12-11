Мишустин обсудил с вице-премьерами реформу образования в России
На заседании правительства РФ заявили, что в стране будет реализован федеральный проект «Передовые инженерные школы». Согласно нему, будет увеличено количество таких учебных заведений. В частности, планируют создать не менее 10 школ. Передовое инженерное образование получат студенты из 13 регионов. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
«В связи с востребованностью программы, была поставлена задача отобрать еще не менее 10 инженерных школ. <…> передовое инженерное образование смогут получить студенты еще в 13 регионах», — передает слова Чернышенко telegram-канал правительства России. Известно, что в число этих регионов вошли Москва, Санкт-Петербург, Вологодская, Ярославская и Воронежская области, Татарстан, Челябинская область, Чеченская республика и другие.
Уточняется, что в 2024 году объем бюджетного финансирования составит 16,5 млрд рублей. В том числе 4,3 млрд рублей пойдет на новые инженерные школы. Известно, что школы будут оснащены современным оборудованием, лабораториями, интерактивными комплексами и опытными производствами.