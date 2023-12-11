Мишустин обсудил с вице-премьерами реформу образования в России

«В связи с востребованностью программы, была поставлена задача отобрать еще не менее 10 инженерных школ. <…> передовое инженерное образование смогут получить студенты еще в 13 регионах», — передает слова Чернышенко telegram-канал правительства России. Известно, что в число этих регионов вошли Москва, Санкт-Петербург, Вологодская, Ярославская и Воронежская области, Татарстан, Челябинская область, Чеченская республика и другие.