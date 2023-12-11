В Казани прошел согласованный пикет против запрета абортов в частных клиниках

В Казани прошел согласованный властями пикет против запрета абортов в частных клиниках
Вчера, 10 декабря, в Казани состоялся согласованный мэрией города коллективный пикет против запрета абортов в частных клиниках. Об этом пишет «Бизнес Online».
Как уточняют журналисты, в парке имени Тинчурина собрались около 10 женщин. Участницы пикета стояли с плакатами «Запрет абортов не решает проблему, он лишь ее усугубляет», «Дети должны быть желанными», «Нет абортов — нет секса», «Рожать или нет — выбор женщины» и другими.
«В последнее время мы слышим много комментариев от представителей власти о том, что они хотят повышать демографию запретом абортов, пусть даже в частных клиниках. Но частные клиники могут быть единственной возможностью сделать аборт, например, женщине, у которой нет медстраховки, если речь идет о мигрантах. И есть опасения, что если у власти будет монополия на аборты, то власть в любой момент сможет их запретить окончательно», — заявила изданию организатор акции Дарина Лунцова.
«Бизнес Online» добавляет, что ранее частные клиники Казани начали убирать прерывание беременности из перечня услуг. В минздраве республики при этом заявляли, что о запрете абортов в частных медучреждениях речи не идет.
- Ранее в Курской, Липецкой областях и в Крыму частные клиники отказались от проведения абортов. Запрет на аборты в частных клиниках одобрили также депутаты Нижегородской области, этот законопроект передадут в Государственную думу. В Калининградской области ввели штрафы до 50 тысяч рублей за склонение женщин к абортам. В Курской области также официально запретили склонение женщин к прерыванию беременности.
- Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила, что Россия точно не пойдет по пути запрета абортов.