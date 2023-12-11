В Казани прошел согласованный пикет против запрета абортов в частных клиниках

«В последнее время мы слышим много комментариев от представителей власти о том, что они хотят повышать демографию запретом абортов, пусть даже в частных клиниках. Но частные клиники могут быть единственной возможностью сделать аборт, например, женщине, у которой нет медстраховки, если речь идет о мигрантах. И есть опасения, что если у власти будет монополия на аборты, то власть в любой момент сможет их запретить окончательно», — заявила изданию организатор акции Дарина Лунцова.