В России вступил в силу новый закон о загранпаспортах

Перечень оснований недействительности заграничных паспортов начал действовать в России. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовых актов, передает URA.RU.

Как говорится в документе, новый закон призван устранить правовую неопределенность из-за отсутствия оснований недействительности паспорта на законодательном уровне. Новые нормы коснутся обычных загранпаспортов, а также дипломатических и служебных. Документ считается недействительным, если владелец его потерял, изменил личные данные, скончался или если срок действия паспорта истек.

Документ также перестает быть действительным, если гражданина ограничили в праве выезда из РФ, например, из-за призыва на военную службу. Также в список входят лица, допущенные к сведениям особой секретности, находящиеся на службе в ФСБ, подозреваемые или обвиняемые по уголовному делу, признанные банкротом.