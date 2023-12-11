В Подмосковье спилят главную новогоднюю ель России

Главную новогоднюю елку России в понедельник спилят в Щелкове. В среду дерево будет отправлено в Кремль.

84-летняя ель была выбрана отборочной комиссией из нескольких десятков вариантов за высоту, правильную пирамидальную форму кроны, равномерный насыщенный окрас хвои и возможность легкого подъезда. Ближайшие два дня уйдут на то, чтобы упаковать 25-метровое дерево и уложить на автомобильную платформу.

Как планируется, поздним вечером 13 декабря ель будет доставлена в Кремль, где ее установят на Соборной площади на все новогодние праздники.

Живую ель на Соборной площади Кремля устанавливают с 1996 года. В 2001-2005 годах из-за морозов, которые помешали спилить и перевезти дерево, его заменяли на искусственное.