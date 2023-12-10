В Норвегии прошла церемония вручения Нобелевской премии мира

Церемония вручения Нобелевской премии мира за 2023 год прошла в воскресенье в Осло. Об этом сообщает РИА Новости.

Премию на этой неделе присудили иранской активистке и правозащитнице Наргиз Мохаммади. Формулировка — «за борьбу против притеснения женщин Ирана и борьбу по продвижению прав человека и свободы для всех».

В воскресенье состоялось вручение. Зал ратуши в Осло был украшен белыми и фиолетовыми цветами, на стене поместили фотографию Наргиз Мохаммади.

Организаторы заявили, что Наргиз сражалась с принудительным ношением хиджаба и другой религиозной одежды, а также «запретами, включающими спорт, танцы и движение вообще».