В России появилась обновленная вакцина «Спутник Лайт»
Минздрав РФ согласовал обновленный состав антиковидной вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА Новости.
«Минздрав все согласовал, внесены изменения в инструкцию», — сказал Гинцбург.
По его словам, в понедельник утром предстоит заключительный этап согласования. В Росздравнадзор доставят внешнюю упаковку вакцины с флаконами. В это же день НИЦ эпидемиологии получит право ввести в электронную систему учета все 135 тысяч доз вакцины.
Гинцбург считает, что отгрузки препарата в регионы начнутся уже 10 —11 декабря.
В исследовании обновленной вакцины участвовали 50 человек, значимых побочных эффектов у добровольцев не наблюдалось. Испытания завершились в середине ноября.
Новый «Спутник Лайт» содержит актуализированный состав. Александр Гинцбург привился этим препаратом в октябре, после чего рассказал СМИ о своем самочувствии.