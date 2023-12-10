В России появилась обновленная вакцина «Спутник Лайт»

Минздрав РФ согласовал обновленный состав антиковидной вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА Новости.

«Минздрав все согласовал, внесены изменения в инструкцию», — сказал Гинцбург.

По его словам, в понедельник утром предстоит заключительный этап согласования. В Росздравнадзор доставят внешнюю упаковку вакцины с флаконами. В это же день НИЦ эпидемиологии получит право ввести в электронную систему учета все 135 тысяч доз вакцины.

Гинцбург считает, что отгрузки препарата в регионы начнутся уже 10 —11 декабря.

В исследовании обновленной вакцины участвовали 50 человек, значимых побочных эффектов у добровольцев не наблюдалось. Испытания завершились в середине ноября.