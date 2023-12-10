Минздрав согласовал обновление состава вакцины "Спутник Лайт"

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, Александр Гинцбург, подтвердил, что Минздрав одобрил обновленный состав вакцины "Спутник Лайт". Внесенные изменения были отражены в инструкции по применению препарата, пишет РИА Новости.

Гинцбург сообщил, что в понедельник в Росздравнадзор отправят внешнюю упаковку вакцины для согласования. Он ожидает, что этот этап займет около 1,5–2 часов. После завершения согласования, НИЦ сможет внести данные о 135 тысячах доз препарата в электронную систему учета и начать их поставку в регионы.