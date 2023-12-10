Сладков назвал самых опасных врагов России

Но я испытываю абсолютную, непримиримую брезгливость к нашим нейтралам. <...> Когда на Украине, в Крыму и Донбассе абсолютно без причины гнобили русских, когда убивали русских сотнями, до СВО, — никто из этих мразей за убиенных не заступился и не молился. А теперь видишь как... Нейтралы — это самые опасные наши враги, с которыми не может и не должно быть примирения, — написал военкор.