Сладков назвал самых опасных врагов России
Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале заявил, что испытывает брезгливость к «нейтралам» — людям, которые не поддерживают обе стороны конфликта на Украине. При этом он сообщил, что уважает вражеских солдат, сражающихся с оружием в руках против России.
Но я испытываю абсолютную, непримиримую брезгливость к нашим нейтралам. <...> Когда на Украине, в Крыму и Донбассе абсолютно без причины гнобили русских, когда убивали русских сотнями, до СВО, — никто из этих мразей за убиенных не заступился и не молился. А теперь видишь как... Нейтралы — это самые опасные наши враги, с которыми не может и не должно быть примирения, — написал военкор.
Ранее Сладков заявил, что если Россия и дальше планирует освобождать Украину от «европейской нечисти», то необходимо уже сейчас готовить составы администраций Харькова, Одессы и Николаева. По его словам, все эти города, вполне вероятно, перейдут под контроль России.
До этого военкор спрогнозировал ряд проблем для ВСУ, связанных с приходом зимы. Он считает, что ВСУ придется перекрашивать технику в белый цвет, менять маскировочные сети, также увеличится расход топлива и многое другое. Однако ключевой трудностью окажется то, что на все эти действия понадобятся деньги, которых у Вооруженных сил Украины нет, уточнил военкор.