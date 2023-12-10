Жителей Забайкалья предупредили об аномальных холодах

С 10 по 17 декабря на территории Забайкальского края ожидается аномально холодная погода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

По данным пресс-службы ведомства, местами по региону среднесуточная температура будет ниже климатической нормы на 7 градусов и более. В связи с этим местным жителям рекомендовали одеваться в соответствии с погодными условиями, а автомобилистам иметь при себе заряженный телефон, запас топлива и теплые вещи.

Портал Chita.ru сообщает, что температура ниже -35 °С наблюдается практически везде по региону.