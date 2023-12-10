Спецборт доставил сто россиян и членов их семей из Египта в Москву

Спецборт МЧС РФ доставил сто россиян и членов их семей из Египта в Москву. Об этом в воскресенье, 10 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Спецборт МЧС России доставил 100 россиян и членов их семей из Египта в Москву. Всего с начала гуманитарной миссии из зоны конфликта в Россию авиацией ведомства прибыл уже 1051 человек, из них 473 ребенка, — следует из публикации в Telegram-канале МЧС России.

6 декабря двое граждан РФ получили разрешение на выезд из сектора Газа. Об этом стало известно из списков на выезд из сектора Газа через КПП «Рафах» в Египет.

5 декабря Спецборт МЧС России доставил на родину еще 120 эвакуируемых из сектора Газа российских граждан и членов их семей.

Другой борт с эвакуированными из Газы россиянами приземлился в московском аэропорту Домодедово 25 ноября. На его борту было 105 россиян и членов их семей, в том числе 55 детей, которых эвакуировали из анклава.