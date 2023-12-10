Самолет МЧС с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел в Москву

Авиалайнер МЧС России, на борту которого находятся россияне, эвакуированные из сектора Газа, вылетел в Москву из Египта, сообщает РИА Новости.

Это уже одиннадцатый борт российского чрезвычайного ведомства с эвакуированными россиянами и членами их семей. Их единой колонной направляют в Каир, где эксперты МЧС оказывают всестороннюю помощь.