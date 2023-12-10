Михалков прокомментировал призывы запретить сериал «Слово пацана»

«Мощная картина»: Михалков назвал глупостью призывы запретить «Слово пацана»
Призывы запретить показ сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова являются большой глупостью, потому что фильм основан на исторической правде, которую нужно показывать любой аудитории. Такое мнение высказал председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков.
— Я считаю, что это огромная глупость. Это очень мощная картина. И если ваши дети, посмотрев на это, станут такими, как отрицательные персонажи сериала, то значит вы — плохие родители. А то что показывают то, что было на самом деле, то людям нужно понимать и объяснять — вот что было, чего не должно было быть, — заявил он, отвечая на вопрос о сериале, на пресс-конференции в Минске, где проходят показы его спектакля «12».
Режиссер добавил, что считает Крыжовникова очень талантливым профессионалом, его кино «по-настоящему волнует». Михалков отметил, что никто не «всполошился», когда выходили фильмы про «всякую гламурную мерзость, с людьми, живущими в четырехэтажных квартирах и ездящих на открытых Ferrari», передает ТАСС.
— Я говорю все время и повторяю: нужно научиться говорить правду и слушать правду. И учиться на этом, а не говорить: «Что вы такое показываете детям?» — подчеркнул Михалков.
Режиссер Алексей Учитель, отец Анны Пересильд, которая снялась в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», сообщил, что изначально был против съемок наследницы в этом проекте. Однако он считает, что дочь справилась.
Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» только вышел на экраны, но вокруг него возник уже ряд скандалов. Представители властей даже потребовали запретить показ из-за деструктивных идей и романтизации насилия. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец отправила официальный запрос сотрудникам Роскомнадзора о запрете сериала.