Михалков прокомментировал призывы запретить сериал «Слово пацана»

— Я считаю, что это огромная глупость. Это очень мощная картина. И если ваши дети, посмотрев на это, станут такими, как отрицательные персонажи сериала, то значит вы — плохие родители. А то что показывают то, что было на самом деле, то людям нужно понимать и объяснять — вот что было, чего не должно было быть, — заявил он, отвечая на вопрос о сериале, на пресс-конференции в Минске, где проходят показы его спектакля «12».