В Совете Федерации высказались о нападении на российского блогера

За подобные деяния должны быть соответствующие наказания и в Армении, и в России. Этим вопросом нужно предметно заниматься и, возможно, ужесточать наказания за подобные действия. Но, на мой взгляд, эта девушка провокатор. Даже без больших расследований можно об этом заявить. Ответ, который она получила, соответствует ее деяниям на протяжении долгих лет в Армении, — отметил Цеков.