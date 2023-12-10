Жителям Забайкалья пообещали аномально холодную погоду

"По информации ФГБУ "Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в период 10-17 декабря местами по территории Забайкальского края ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 7 градусов и более", - говорится в экстренном предупреждении.