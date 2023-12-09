В России у коррупционеров изъяли имущество на сотни миллиардов рублей

За девять месяцев 2023 года, с января по сентябрь, суды в России изъяли у коррупционеров имущество более чем на 220 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генпрокурора РФ Игоря Краснова.

По его словам, в доход государства, в частности, поступило 3472 объекта недвижимости на общую сумму свыше 120 миллиардов рублей.

«Будем продолжать внимательно отслеживать имущественное положение всех таких чиновников, продавших государственные интересы за возможность ведения роскошного образа жизни. Ни у кого иллюзий на этот счет быть не должно», — заявил Краснов.

Он также отметил, что приоритетом для Генпрокуратуры является борьба с коррупцией в Оборонно-промышленном комплексе, сферах мобилизации и освоения бюджета. Только за первое полугодие 2023-го по результатам надзорных проверок было заведено более 1,6 тысячи уголовных дел.

В частности, по словам Краснова, в Ставропольском крае были вскрыты факты хищения более 77 миллионов рублей, выделенных на закупку жизненно необходимых вещей для участников СВО.