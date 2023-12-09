В России появилась новая схема мошеннического отъема квартир

Мошенники продолжают придумывать новые схемы обмана россиян, рассказала «Известиям» эксперт Алла Храпунова. Она пояснила, что аферисты в рамках очередной схемы стали звонить собственникам квартир под видом риелторов.

Храпунова пояснила, что мнимые риелторы звонят потенциальным жертвам и сообщают им, что кто-то по доверенности пытается продать их жилье.

Аферисты призывают владельцев квартир как можно быстрее продать свою квартиру, чтобы «уберечь» недвижимость от преступников, уточнила эксперт.

После продажи жулики рекомендуют перевести деньги на «безопасные» счета, подсказанные ими. В результате, владельцы теряют и жилье, и средства, констатировала Храпунова.

Напомним, что специалисты по безопасности рекомендуют при любых сомнительных звонках как можно быстрее заканчивать разговор.