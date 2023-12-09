СК РФ попросили проверить историка моды Александра Васильева

Активисты общественного движения «Ветераны России» обратились в СК РФ с просьбой проверить историка моды Александра Васильева после его выступления в МГУ. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, бывший ведущий популярного шоу «Модный приговор», осудивший спецоперацию, вернулся в Россию и преподает студентам.

Председатель движения Ильдар Резяпов пояснил, что Васильев привлекается в качестве эксперта по моде и искусству на программу профессиональной подготовки «Теория и индустрия моды» философского факультета МГУ.

Общественник выразил недоумение тем, что контракт с историком не был расторгнут сразу после его отъезда и публичных высказываний относительно страны.