СК РФ попросили проверить историка моды Александра Васильева

Общественники попросили СК РФ проверить историка моды Александра Васильева
Активисты общественного движения «Ветераны России» обратились в СК РФ с просьбой проверить историка моды Александра Васильева после его выступления в МГУ. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По данным канала, бывший ведущий популярного шоу «Модный приговор», осудивший спецоперацию, вернулся в Россию и преподает студентам.
Председатель движения Ильдар Резяпов пояснил, что Васильев привлекается в качестве эксперта по моде и искусству на программу профессиональной подготовки «Теория и индустрия моды» философского факультета МГУ.
Общественник выразил недоумение тем, что контракт с историком не был расторгнут сразу после его отъезда и публичных высказываний относительно страны.
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что обратится в МВД с просьбой дать правовую оценку словам Васильева. Также она выразила возмущение тем, что историку моды позволили выступить в МГУ.