Глава Эрмитажа предложил ограничить доступ к шедеврам мирового искусства

«Со временем все должны прийти к практике ограниченного доступа, как это организовано с «Тайной вечерей» Леонардо да Винчи в Милане. К раке Александра Невского, например, будет такой ограниченный доступ. Так же должно быть с «Моной Лизой», — заявил глава Эрмитажа, пишет РБК.