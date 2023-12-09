Глава Эрмитажа предложил ограничить доступ к шедеврам мирового искусства
Михаил Пиотровский считает, что к экспонатам, таким как «Мона Лиза», нужно организовать подход группами.
«Со временем все должны прийти к практике ограниченного доступа, как это организовано с «Тайной вечерей» Леонардо да Винчи в Милане. К раке Александра Невского, например, будет такой ограниченный доступ. Так же должно быть с «Моной Лизой», — заявил глава Эрмитажа, пишет РБК.
Пиотровский также сообщил о возращении к допандемийному уровню: число посетителей Зимнего дворца в 2023 году — 3 млн. Он отметил, что «в силу известных обстоятельств» публика изменила свои запросы — меньше ездит на Мальдивы и чаще ходит в Эрмитаж.