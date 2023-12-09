Аномальные морозы охватили 60% территории России. В среднем по стране температура ниже климатической нормы на 8 градусов и более. Виновником небывалой в декабре стужи стал гигантский антициклон, центр которого сейчас находится над Уралом и Волгой, сообщает «МИР 24».

Так в северных районах Удмуртии воздух в субботу остынет до минус 42 градусов. Такой мороз может побить 40-летний рекорд для 9 декабря. Особое внимание власти уделяют сейчас общественному транспорту. Перед каждый рейсом в автобусах проверяют, как работает отопление и герметично ли закрываются окна, люки и двери.