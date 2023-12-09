Жога ответил СБУ на предъявленные после просьбы о выдвижении Путина обвинения

Герой Донецкой народной республики (ДНР), спикер парламента региона Артем Жога ответил на предъявленные ему после просьбы о выдвижении кандидатуры президента России Владимира Путина на выборы обвинения со стороны Службы безопасности Украины (СБУ). Его слова приводит РИА Новости.

«Как вы можете прокомментировать сумасшедшего в дурдоме о его действиях и заявлениях? Я не могу комментировать умственно отсталых людей», — подчеркнул военнослужащий.

СБУ предъявила обвинения Артему Жоге через 2 часа после его просьбы о выдвижении Владимира Путина на президентские выборы 2024 года. Поводом для обвинений СБУ стал тот факт, что Жога занимает должность председателя Народного совета ДНР.