9 декабря: какой сегодня праздник

День Героев Отечества - памятная дата России, которая отмечается ежегодно 9 декабря. Она установлена федеральным законом РФ.

Сегодня День Героев Отечества - дань высочайшего государственного и общественного уважения к тем, кто удостоен почетных государственных наград. Это звание Героя Советского Союза, Российской Федерации, орден Святого Георгия и орден Славы.

В честь этой даты ежегодно в Москве в георгиевском зале Кремля проходит торжественный прием с участием Героев Отечества, на который приглашаются члены Правительства РФ, Совета Федерации и Госдумы, региональные власти, а также представители конфессий, общественных объединений, деятели культуры, науки и искусства.

В этот же день отмечается народный праздник - Егорий Зимний, Юрий Холодный. Праздник посвящен годовщине освящения храма великомученика Георгия Победоносца в Киеве. Святой Георгий считается одним из наиболее почитаемых святых.

Одним из самых известных посмертных чудес святого Георгия является убийство копьем змея, опустошавшего землю в Бейруте. Как гласит сказание, когда чудовищу на растерзание отдали царскую дочь, явился Георгий на коне и пронзил змея копьем. Образ святого в этот момент известен многим, он нанесен, например, на герб Москвы.

В этот день было принято, выезжая куда-либо по делам, служить молебен о благополучии на предстоящий путь. Также до Егория нужно было раздать все долги, иначе можно прожить всю жизнь в должниках.

Чтобы предсказать погоду, в Юрьев день ходили слушать воду в колодцах. Если ни плеска, ни шороха из колодца не было слышно, ждали спокойной зимы. Если же по воде шла рябь - это предвещало вьюги и бураны.