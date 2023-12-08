Вильфанд предупредил о «суперсибирских морозах» в выходные

Вильфанд заявил, что «холоднющая» погода будет в целом ряде регионов на этих выходных. Так, морозы до 35-38 градусов ожидаются в Северо-Западном федеральном округе, в ЦФО выделяется Костромская область, где ожидается минус 35 и более градусов. В Кировской области, Пермском крае, а также на севере Поволжья прогнозируется до минус 40 градусов, передает ТАСС.