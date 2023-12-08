Десятки северокорейцев с черными ящиками заполонили аэропорт

Международный аэропорт Владивостока имени В. К. Арсеньева с раннего утра пятницы, 8 декабря, заполонили десятки граждан КНДР, ожидающие вылета в Пхеньян, пишет Telegram-канал «Восток Медиа». У многих пассажиров с собой были чемоданы, коробки, ящики, обмотанные черной пленкой.

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На табло указывалось, что вылет состоится около 13:00. Однако северокорейские граждане начали заполонять залы воздушной гавани уже с 06:00. Для того чтобы рассредоточить поток, сотрудникам аэропорта пришлось включить вторую рамку досмотра.

Также появились кадры того, как во владивостокском аэропорту приземляется самолет северокорейской авиакомпании Air Koryo. Как отмечает Telegram-канал, очевидцы недоумевали, как такое количество людей с багажом поместится на борту.