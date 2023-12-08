Жена Боярского прокомментировала слухи о ее госпитализации

Жена актера Михаила Боярского Лариса Луппиан опровергла информацию о госпитализации. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Ранее СМИ сообщили, что Луппиан госпитализировали в больницу. Она якобы пожаловалась на боли в области сердца и общее состояние, после чего ее отвезли в кардиологический центр.

«Сижу дома, здоровая, смотрю телевизор. Мало ли, что пишут», — опровергла эти сообщения 70-летняя Липпиан.

Напомним, что самого Боярского 27 ноября госпитализировали с подозрением на инфаркт. Как рассказывал сын артиста Сергей, диагноз подтвердился, а врачи сделали все необходимые медицинские процедуры и артист пошел на поправку.