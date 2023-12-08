«Газета.Ru» получила премию за популяризацию российской науки

Медиа Rambler&Co не только сообщает о значимых научных открытиях, но и рассказывает об их авторах – выдающихся российских ученых.

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8 декабря 2023 года экспертный совет Всероссийского конкурса журналистских работ в области образования «ПРО Образование-2023» назвал победителей. В номинации «Популяризация отечественной науки» награду получила «Газета.Ru» (входит в медиахолдинг Rambler&Co).

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Конкурс «ПРО Образование-2023» проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и отмечает существенный вклад в области освещения науки и популяризации образования. В разделе «Наука и технологии» «Газеты.Ru» на протяжении всего года выходили материалы, посвященные новым открытиям в медицине, развитию экологической ответственности, реализации национального проекта «Образование» и другим важным темам.

Ирина Сигова, главный редактор «Газеты.Ru»: «Мы очень рады, что работа нашего отдела "Наука и технологии" отмечена премией Минпросвещения России. Мы действительно уделяем большое внимание открытиям именно российских ученых, отечественным разработкам и надеемся, что благодаря нашей работе всё большее число читателей узнают о российских передовых достижениях».

В России 2023 объявлен годом педагога и наставника. Жюри отметило, что благодаря публикациям «Газеты.Ru» работы и достижения отечественных учёных становятся более видимыми, а их имена – известными широкой аудитории.

«ПРО Образование-2023» проводится более двадцати лет и за это время стало главным событием образовательной журналистики страны. Конкурс дает возможность тысячам авторов классических СМИ, интернет-порталов и блогов со всей России заявить о своих достижениях.

Информационные справки:

«Газета.Ru» – общественно-политическое онлайн-СМИ, которое не только круглосуточно освещает общую российскую и мировую повестку, но и формирует её своими эксклюзивными материалами. Входит в топ-3 самых цитируемых СМИ России («Медиалогия», 2023).