Треш-стримеров хотят лишить заработка

Модераторы соцсетей должны будут следить за опасным контентом и оперативно его блокировать, авторам треш-стримов может грозить крупный штраф и даже тюремный срок, а суд сможет навсегда лишить их права пользоваться Интернетом. Содержащий такие нормы пакет законопроектов группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму 7 декабря. Их могут принять уже весной 2024 года. «Парламентская газета» узнала подробности.

© Парламентская газета

Почему это плохо

Видео дня

Треш-стрим — это вид прямого эфира, ведущий которого совершает над собой или гостями опасные для здоровья, унизительные и тому подобные действия, обычно с целью получения вознаграждения от зрителей. Жанр, как считается, зародился в России — здесь с ним решили и бороться. Еще в 2020 году сенатор Алексей Пушков поднял этот вопрос на заседании Совета Федерации. Спикер палаты Валентина Матвиенко тогда поддержала разработку соответствующих законодательных норм.

«Мы запаздываем с принятием мер по профилактике порочных явлений в Интернете», — сказала она.

Потребовалось еще три года, чтобы согласовать все детали, зато регулировать действия треш-стримеров предложили комплексно: в Кодексе об административных правонарушениях появятся штрафы, в Уголовном кодексе — реальные сроки, а в законах об информации и о защите детей от вредного контента дадут определение этим самым стримам. Подписи под законопроектами поставили больше тридцати депутатов и сенаторов, к инициативе присоединились представители всех думских фракций.

Подведут под статью

Организаторов и участников треш-стримов предложили штрафовать на суммы до 700 тысяч рублей с изъятием оборудования для ведения трансляций. При совершении на стриме преступления факт его демонстрации в Интернете суд будет рассматривать как отягчающее вину обстоятельство. Наказание за совершение преступлений, которые чаще всего встречаются в практике треш-стримеров, законодатели предложили ужесточить. Это убийство, причинение вреда здоровью, побои, истязания, угроза убийством, похищение человека, незаконное лишение свободы, использование рабского труда. Так, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью во время интернет-трансляции накажут лишением свободы на срок до десяти лет.

Суд сможет еще и накладывать запрет деятельности, в том числе пользования интернетом. Треш-стримы в Сети будут блокировать, а модераторам соцсетей вменят в обязанность отслеживать такой контент и удалять его.

Громкие случаи

В начале 2022 года волгоградский стример, избивший своих мать и бабушку в прямом эфире, получил десять суток ареста. В апреле 2023 года в Ивановской области арестовали 33-летнего местного жителя, который в прямом эфире избивал и силой удерживал ребенка. Тогда же в Нижнем Тагиле мужчина причинял увечья своей собаке, ведя трансляцию в Сети. Это лишь, несколько фактов, которые соавторы законопроектов привели в пояснительной записке.

В 2020 году большой резонанс вызвала смерть в прямом эфире тридцатилетней женщины, которую автор трансляции выставил голой на мороз. Именно после того случая проблему треш-стримов поднял в Совете Федерации Алексей Пушков. Законодатели, по его словам, поставили задачу создать такое регулирование, при котором опасные трансляции вообще исчезнут как явление.

«Нужно не дожидаться преступления, а сделать так, чтобы сама среда стриминга, основанного на демонстрации разных форм насилия перестала существовать», — сказал «Парламентской газете» сенатор.

Россияне поддержали

При подготовке законопроектов Комитет Госдумы по молодежной политике заказал социологическое исследование, и 78,3 процента его участников оценили треш-стримы как опасный вид контента и согласились с необходимостью его блокировки.

Авторы жестоких трансляций — настоящие садисты и живодеры, считает председатель комитета Артем Метелев.

«Каждый месяц мы видим новости, когда в таких трансляциях погибают невинные, — написал он в соцсети. — Зачем они это делают? Все просто — хотят славы и денег. Но мы лишим их этого».

Особую опасность треш-стримы представляют для детей, которые могут спокойно находить и смотреть их в интернете. Из-за этого у детей складывается извращенная картина мира, сказал «Парламентской азете» соавтор законопроектов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

«Вместо того, чтобы запрещать сериалы, нужно остановить распространение реального насилия в Сети», — добавил он.