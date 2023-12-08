Погоня амурского тигра за медведем попала на видео в Приморье

Фотоловушка сняла погоню амурского тигра за бурым медведем в Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье. Об этом учреждение сообщает в своем Telegram-канале.

На кадрах полосатый хищник неспешно преследует убегающего по лесной тропинке косолапого. Погоня попала сразу на несколько камер, а через некоторое время фотоловушка засняла возвращение тигра обратно.

В заповеднике отметили, что тигр при преследовании не проявлял активной агрессии. Скорее всего, он отгонял медведя от добычи, не желая делить с ним трапезу. При этом неизвестно, кто бы победил в прямом столкновении — однозначного ответа на этот популярный вопрос нет.

«Редкие эпизоды столкновений этих крупных хищников описаны в научной литературе, но каждый раз они заканчивались по-разному. У каждого животного есть свои преимущества: у тигра — маневренность и ловкость, у бурого медведя — большая масса и сила, у гималайского медведя — древолазные навыки», — отметили в заповеднике.