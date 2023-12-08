МЧС эвакуировало новую группу россиян и их семей из Газы

Спецборт МЧС, где находились эвакуированные из зоны боевых действий в секторе Газа россияне и их семьи, прибыл в Домодедово. О новой группе спасенных граждан ведомство доложило в Telegram.

Самолет доставил 68 россиян и членов их семей из Каира в Москву.

«Прибывших обеспечивают теплой одеждой, питанием и предметами первой необходимости. Также организовано информационное, психологическое и медицинское сопровождение», — сказано в сообщении.

4 декабря девятая группа спасенных из сектора Газа граждан прибыла из Каира в Москву — спецборт МЧС доставил в столицу 120 человек. Для них в Чечне, Дагестане, Московской, Калужской и Липецкой областях открыты пункты временного размещения.