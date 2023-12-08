Подвалы переоборудуют в бомбоубежища по новому стандарту

С 1 марта 2024 года в России появится новый национальный стандарт, который будет регламентировать вопросы обустройства убежищ гражданской обороны в подвалах, подземных паркингах, метрополитене и тому подобное, сообщает «Парламентская газета».

Согласно проекту, «народные» убежища — такие помещения, у которых отметка пола располагается ниже отметки поверхности земли. К ним могут относиться подвалы в жилых домах, подземные склады и паркинги, автомобильные и железнодорожные тоннели, подземные тоннели и переходы - вплоть до пещер и горных выработок.

В подвалах стандартных трехэтажных монолитных железобетонных, каменных четырехэтажных или сборных железобетонных многоэтажных зданий людям можно не опасаться прилета снарядов или осколков. При этом, выбирая то или иное заглубленное помещение, следует отдавать предпочтение тем из них, которые расположены вблизи больших скоплений людей, как, например, подземные парковки в торговых центрах или метрополитен, а во-вторых, не должны пострадать при обрушении соседних построек.

На этаже над таким помещением нельзя размещать тяжелое оборудование и складировать взрывоопасные и пожароопасные материалы, а все внутренние перекрытия, колонны, подпорки и так далее должны быть негорючими. Каждое из помещений должно оснащаться системами естественной вентиляции и запасами воды из расчета как минимум два литра на человека в сутки. А вот электричество не обязательно, однако в этом случае в убежище следует держать альтернативные источники освещения, включая фонари или свечи.