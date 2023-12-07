Единственная в истории: Симоньян пошутила о запрете посещения Армении

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян — единственная армянка, которой официально закрыли въезд в Армению. Об этом в четверг, 7 декабря, заявила сама журналистка на личной странице в социальной сети.

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— Я — единственная армянка в многотысячелетней истории армянского народа, которой официально запрещен въезд в Армению, — рассказала Симоньян.

Симоньян рассказала, что в Армении она была два раза, в один из которых друзья мужа журналистки хотели показать женщине ее историческую Родину. Главный редактор телеканала RT призналась, что своей родиной она считает Краснодарский край, где родилась и выросла, но запрет на въезд в Армению вызвал у журналистки негодование.

— Но таковой запрет много говорит о Пашиняне, герое этой статьи, обидчивом, неудовлетворенном подростке, влюбленном в обладание властью, в возможность командовать и выступать с трибун, предавшем и продавшем ради возможности махать сабелькой в маленьком своем огородике и свою нацию, и свою историю, и свою кровь, — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

О том, что власти Армении запретили Маргарите Симоньян въезд в страну, журналистка сообщила в октябре 2022 года.