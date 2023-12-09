Виталий Милонов призвал признать экстремистским движение чайлдфри

«Чайлдфри, как движение, оно пропагандирует отказ от детей, пропагандирует правильность такой позиции. Точно также, как и так называемая международная организация ЛГБТ — это не про ориентацию, это про пропаганду. Чайлдфри — это движение, имеющее свою философию, имеющее свои экстремистские корни. Поэтому движение чайлдфри и организации, пропагандирующие движение чайлдфри, конечно, должны быть запрещены.



Но при этом мы ни в коем случае не говорим о том, что люди, которые отказываются от детей, по каким-то причинам не хотят иметь детей, они экстремисты, нет. У меня свои взгляды этические на этих людей, я мужчин не считаю за мужчин, которые являются апологетами движения чайлдфри. А для государства — нет. Люди не экстремисты, но движение, безусловно, экстремистское. Потому что любое распространение идей чайлдфри — это и распространение идей отказа от детей.



Это противоестественная совершенно позиция потенциальных гомосексуалистов, либералов и веганов. Поэтому движение чайлдфри должно быть вымарано из нашего общества. Раньше люди, которые принимали решение не иметь детей, это делали без всякого движения. Поскольку движение появляется, то появляется и пропаганда движения. Любое движение обязано себя как-то продвигать, рекламировать. А что будет пропагандировать движение чайлдфри? Только одно, свою главную задачу: «Жить без детей — хорошо». А любой мужик, который говорит, что жить без детей — хорошо, не мужик, а гомосек».