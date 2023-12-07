Вадим Цыганов объяснил значение слова «чушпан»

«В далёких 90-х годах мы часто общались со всякими группировками. Казанские, челнинские были знакомы, потому что приглашали на концерты, даже при нас возили артистов в багажнике эти люди. И вот слово «чушпан» я увидел, когда засадили человека в багажник, я спросил: что это? А это маркер чужой-свой, обычно [употребляется — прим. ГМ] к бригаде. В чужой бригаде, когда чужой человек — это чушпан».