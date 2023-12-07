Вызвавший сына Кадырова на бой блогер извинился

Блогер из Казахстана Олжас Рахимжанов, вызвавший на бой сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова, извинился перед чеченским народом. Оригинал видео доступен во «ВКонтакте».

«Со мной связались люди и сказали, что этим вызовом я оскорбил весь чеченский народ. Если я оскорбил весь чеченский народ, я приношу свои извинения чеченскому народу», — заявил он в видеообращении.

Ролик на его канале на YouTube обнаружен не был.

Также он сообщил, что после того, как он вызвал на бой сыновей Кадырова, ему и его семье стали поступать угрозы.

11 ноября Рахимжанов вызвал на бой сына главы Чечни. По его словам, он хотел провести спарринг с сыном Кадырова из спортивного интереса. Кроме того, он посчитал такой бой способом получить легкие деньги.