Попова рассказала о первом случае микоплазменной инфекции в России

Она пояснила, что к середине ноября инфекция сошла на нет. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что заболеванию не дали распространиться в России. Lenta.ru

По ее словам, микоплазменные инфекции и пневмонии в России встречаются, но в настоящий момент это единичные случаи и речь не идет о рисках массового заражения или о риске распространения, поэтому все меры, которые использовали для борьбы с ними, будут использоваться, они эффективны, более жестких методов пока не требуется. Газета.Ru