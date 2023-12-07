На форуме «Мы вместе» назвали главные тренды потребления контента

На площадке международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который проходит с 4 по 8 декабря и стал частью выставки-форума «Россия» в Москве, в Доме молодежи состоялась сессия «Медиаполе в интернете: территория свободы или верховенство закона?».

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Представители медиахолдингов и платформ назвали главные тренды в цифровой медиасреде, которые влияют на безопасность детей и молодежи, подняли вопросы баланса между государственным регулированием интернета и творчеством, креативностью и треш-контентом в медиаполе. Партнером сессии выступила президентская платформа «Россия — страна возможностей».

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На вопрос «Чем журналист отличается от блогера?» дал ответ глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

«Журналист работает согласно закону, он несет ответственность за то, что опубликовал или произнес в эфире. Блогер журналистом не является. Это гражданин, решивший заняться самостоятельным творчеством. При этом блогеры обычно хотят иметь права журналиста, а обязанности нести не хотят — в этом проблема. Информацию читают тысячи человек, опровергать или подтверждать факты все равно придется нам, профессиональным журналистам», — говорит Владимир Соловьев.

Одним из главных трендов 2023 года эксперты назвали «цифровую миграцию», которая после исчезновения из информационного пространства некоторых зарубежных сервисов позволила перетечь контенту и популярным контент-мейкерам на отечественные платформы. Были названы такие варианты, как VK Видео вместо YouTube, Yappy и VK Клипы вместо Tik-Tok, Looky и «Грустнограм» вместо запрещенного в России Instagram, «Рувики» и «Руниверсалис» вместо «Википедии» и многие другие, в том числе промышленные, научные и образовательные цифровые платформы.

Согласно исследованию компании Mediascope, 87 процентов детей четырех-пяти лет уже пользуются интернетом, 53 процентов из них делают это каждый день. У 35 процентов детей в возрасте четырех-пяти лет есть личные смартфоны, среди 14-17-летних этот показатель составляет 92 процентов. Каждый пятый ребенок (22 процента) имеет личный ноутбук, а 34 процента — планшет. Большинство детей 12-17 лет (60 процентов) используют на своих или семейных устройствах VPN-сервисы, чтобы получить доступ к противоправным ресурсам.

Немаловажный тренд, отмеченный в ходе сессии, — повышение интереса пользователей к разумному потреблению контента. Поэтому в последнее время обретают все больший резонанс вопросы оценки треш-стримов и другого опасного контента.

«Форум #МЫВМЕСТЕ стал площадкой для обсуждения важных вопросов социальной политики, в том числе вопросов защиты детей и молодежи в интернете. 83 процента россиян используют интернет ежедневно, в среднем 4 часа 17 минут. Дети от 4 до 17 лет проводят в сети более шести часов в день. В этих обстоятельствах крайне важно найти баланс между креативностью и творчеством авторов в интернете и законодательным регулированием, чтобы, с одной стороны, не помешать развитию креативных индустрий, но в то же время обезопасить россиян и, в первую очередь, наших детей, от опасного контента в интернете», — подчеркнул директор по коммуникациям АНО «Россия — страна возможностей» Сергей Коляда.

Итогом обсуждения стали экспертные рекомендации в отношении того, что в сфере медиаконтента требует государственного регулирования и введения запретительных мер (в частности, пиратство отечественного контента, треш-контент, противоправный контент, а также инструкции по созданию запрещенных предметов или веществ), а что не стоит ограничивать (свободу слова и свободу печати, которые не нарушают законодательство).

Помимо этого, спикеры высказали идеи о необходимости поддержки развития отечественных платформ в интернете, мотивировании на создание полезного и социально значимого контента через различные государственные инструменты, а также актуализации законодательных норм в быстро меняющихся реалиях с учетом появления новых технологий и форматов донесения информации.