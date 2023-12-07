Собственникам из обрушившегося дома в Астрахани дадут деньги на новое жилье

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что все собственники из обрушившегося дома в Астрахани получат компенсации для покупки нового жилья. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда пятиэтажного жилого дома. Обрушение произошло во время эвакуации жителей, которые примерно за полчаса до этого сообщили спасателям о трещине в стене здания. В доме было четыре подъезда и 80 квартир, в которых проживали больше 200 человек.

В результате обрушения погибла 84-летняя жительница дома, которая не успела спуститься с пятого этажа.

Здание законсервировали, отключив его от коммунальных сетей и запретив вход во все подъезды. Межведомственная комиссия постановила, что дом подлежит сносу.

7 декабря Бабушкин сообщил, что принял решение предоставить выплаты «всем без исключения собственникам утраченных квартир» — в размере рыночной стоимости этих квартир. Губернатор подчеркнул, что 178 жильцов дома получили материальную помощь.