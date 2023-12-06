РЖД полностью восстановили движение поездов на Черноморском побережье после шторма

Движение поездов на Черноморском побережье полностью восстановлено, сейчас все поезда следуют по расписанию, сообщается в Telegram-канале РЖД.

"Полностью восстановили движение поездов на Черноморском побережье. Первой по отремонтированному участку проследовала "Ласточка" Туапсе - Имеретинский Курорт. Сейчас все поезда следуют по расписанию", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к ликвидации последствий шторма привлекли 165 человек и спецтехнику. В рамках восстановительных работ уложили 115 метров пути, смонтировали контактную сеть возле станции Лазаревская, разместили более 300 железобетонных волнорезов, выгрузили в основание свыше 200 вагонов бутового камня и порядка 100 вагонов щебня.