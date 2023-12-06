Артемий Лебедев назвал Маска колхозником

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал американского миллиардера, владельца соцсети Х (бывшая Twitter) Илона Маска колхозником из-за его образа на конференции DealBook Summit, на которой он грубо обратился к рекламодателям компании. Об этом Лебедев высказался в выпуске новостей, доступном во «ВКонтакте».

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Комментируя новость о том, что Маск резко высказался в адрес рекламодателей соцсети, Лебедев оценил его одежду. «Особенно мне нравится лук Илона Маска с его дубленочкой, в которой он выглядит, как абсолютно полный колхозник», — сказал дизайнер.

Ранее Лебедев заявил, что Маск провел ребрендинг соцсети Twitter и превратил ее в X, чтобы в будущем сделать из площадки многофункциональную платформу.