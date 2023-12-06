Названы самые экологичные российские регионы

Москва и Подмосковье во второй раз подряд возглавили «зеленый рейтинг» регионов Российского экологического оператора. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу РЭО.

Тульская область заняла второе место, Нижегородская — третье. Также в топ-5 попали Ставрополье и Удмуртия.

Высокие места в рейтинге заняли Тамбовская, Ярославская, Тюменская, Челябинская области и Башкирия.

В ходе опроса эксперты учитывали долю населения, прибегающего к раздельному накоплению отходов, проведение экологических мероприятий, деятельность волонтерских движений и ряд других факторов.