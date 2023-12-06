Вильфанд сообщил об уникальном температурном событии

Специалисты в ноябре 2023 года впервые зафиксировали рост суточной температуры в среднем по всей планете на два градуса, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом пишет «Российская газета».

Метеоролог пояснил, что «в мире произошло уникальное событие»: 17 и 18 ноября впервые за весь период спутниковых наблюдений средняя глобальная температура превысила два градуса.

Синоптик уточнил, что в 2023 году специалисты начали анализировать температуру на планете с помощью спутников дистанционного зондирования.