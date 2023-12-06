В Московской области подготовились к срубу главной новогодней ели

Дорожники подготовили подъездную дорогу длиной 400 м к месту вырубки. Также для комфортного проезда гостей праздника и спецтехники здесь обустроили парковку и площадку — общая площадь работ составила 6 тыс. кв. м. Всего в работах были задействованы 15 дорожных рабочих и 9 единиц спецтехники.