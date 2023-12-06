Ленинградский зоопарк показал капибарят Ермака и Кайсы

Маленьких капибарят показали в Ленинградской зоопарке. Они появились на свет в конце сентября у известной пары Ермака и Кайсы. Это четверо малышей: три мальчика и девочка. У детенышей хороший аппетит и подвижный образ жизни. Подросшие животные имеют богатый рацион питания, сообщает Ленинградский зоопарк.Сотрудники по уходу за животными отметили, что детеныши очень подвижные и имеют хороший аппетит.

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Капибарята уже питаются кормом для взрослых особей. В их рацион входят различные продукты: листья салата «Айсберг», черноплодная рябина, тыква, яблоки, пророщенные зерна, сено, небольшие ветки и свежая трава. Однако молоко матери все еще считается основой их рациона. Детеныши будут его пить до 3-4 месяцев.

Посетители зоопарка наблюдают за семьей животных в крытом вольере на внешней стороне павильона «Тропический дом». Такие грызуны пользуются большой популярностью в последнее время.