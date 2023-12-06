Россиянка продала редкую книгу, чтобы купить корм для кошек

В Тюмени женщина продала редкое издание художественного альбома картин Дрезденской галереи в 15 раз дешевле, чтобы купить корм котам. Об этом сообщает URA.RU.

Книгу "Старые мастера в Дрезденской галерее", вышедшую в 1966 году, Наталья Роженцева решила выставила на продажу в конце ноябре и сознательно указала цену ниже рыночной. На редкий экземпляр с собранием цветных и черно-белых гравюр известных художников, который букинисты в среднем оценивают в 3800 рублей, покупатель нашелся быстро.

"Продала так дешево, за 250 рублей, чтобы получить копеечку на корм котам и книгу заодно в добрые руки пристроила", - говорит россиянка.