Метро в Петербурге будет работать в новогоднюю ночь
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков заявил, что в новогоднюю ночь и Рождество метро будет работать в круглосуточном режиме.
Об этом сообщает neva.today.
Чиновник отметил, что правительство города также определило маршруты наземного транспорта в праздники, на которых можно будет добраться до торжественных мероприятий.
За безопасностью на маршрутах будет следить полиция.
Ранее сообщалось, что в Петербурге подготовят проект создания кольцевой линии метро.