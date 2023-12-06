Метро в Петербурге будет работать в новогоднюю ночь

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков заявил, что в новогоднюю ночь и Рождество метро будет работать в круглосуточном режиме.

Об этом сообщает neva.today.

Чиновник отметил, что правительство города также определило маршруты наземного транспорта в праздники, на которых можно будет добраться до торжественных мероприятий.

За безопасностью на маршрутах будет следить полиция.