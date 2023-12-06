Инфекционист назвал симптомы микоплазмоза

Николай Малыше, врач-инфекционист, профессор, доктор медицинских наук, рассказал, что симптомами микоплазменной инфекции являются высокая температура, кашель и интоксикация. RT на русском

«Три кардинальных симптома: повышение температуры, то есть гипертермия, но может и с нормальной температурой протекать. Это респираторные симптомы — кашель, насморк, першение в горле и т.д. И интоксикация», — заявил Малышев. Газета.Ru