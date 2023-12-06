Жители России признались, на что потратили бы выигрыш в 100 миллионов

Автомобиль, предметы роскоши и недвижимость — то, на что потратили выигрыш в размере 100 миллионов рублей россияне, принявшие участие в опросе холдинга «Ромир» и «Национальной Лотереи», пишет «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.

Более четверти участников опроса (27%) признались, что купили бы дом или квартиру, машину. В этой группе оказалось больше всего безработных россиян (53% от их числа).

Не менее популярным оказался запрос на поправку здоровья за счет выигрыша (своего и близких), открытие собственного дела и организацию путешествия мечты.

Также 5% опрошенных, то есть, каждый пятый, хотели бы открыть вклад в банке ради процентов. Только 1% респондентов оказался готов потратить часть суммы на благотворительность, вложить в развитие науки и техники или просто прокутить.

Специалисты, проводившие исследование, обратили внимание на зависимость предпочтений от региона.

«Выбор в пользу благотворительности чаще, чем в среднем по выборке делали жители Северо-Западного региона. В Приволжском округе респонденты предпочли бы направить выигрыш на крупные покупки и предметы роскоши», — отмечают специалисты.

На Северном и Южном Кавказе превалирует интерес к использованию выигрыша ради здоровья и обучения, путешествий. Жители Центрального и Уральского округов предпочли бы вложить 100 миллионов в банк и создание бизнеса.