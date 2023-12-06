Первые 20-градусные морозы зафиксировали в Подмосковье

Первые 20-градусные морозы наступили в Московской области. Об этом сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

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В ночь на 6 декабря в подмосковном Клину температурный минимум составил -21,8°C. Синоптик уточнил, что это вторые по силе декабрьские морозы в этом городе за последние 10 лет, холоднее было только в декабре 2021 года при температуре -25°C.

При этом в Москве минувшей ночью столбики термометра были чуть повыше. На главной метеостанции столицы на ВДНХ минимальная температура составила -12,4°C. На Балчуге зафиксировали -8,6°C, в районе Бутово - -18,4°C, в Новой Москве - -19,2°C.