Прилепина заметили на публичном мероприятии в Москве

Писатель Захар Прилепин приехал на церемонию вручения литературной премии
Писатель Захар Прилепин, проходящий реабилитацию после ранения, приехал на церемонию вручения «Большой книги», значимой литературной премии. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Церемония проходит в Москве, в Доме Пашкова.
По данным газеты, Прилепина официально представили собравшейся публике, вывели на экран видеопортрет.
Журналисты отметили, что писатель появился из боковой двери.
По их оценке, Прилепин может получить одно из призовых мест. В противном случае, заметили журналисты, писатель бы не приехал — он все еще не восстановился полностью, хромает.
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