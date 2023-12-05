Прилепина заметили на публичном мероприятии в Москве

Писатель Захар Прилепин , проходящий реабилитацию после ранения, приехал на церемонию вручения «Большой книги», значимой литературной премии. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По их оценке, Прилепин может получить одно из призовых мест. В противном случае, заметили журналисты, писатель бы не приехал — он все еще не восстановился полностью, хромает.